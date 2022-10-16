تراجع للدولار وصعود لليورو.. «المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاحد 16 اكتوبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 16 اكتوبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 5.0392 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.9011 دينار، والجنيه الاسترليني 5.6338 دينار، والدولار الكندي 3.63 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2713 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3411 دينار، والدرهم الإماراتي 1.372 دينار، والدينار التونسي 1.53 دينار، والدرهم المغربي 0.4569 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاحد 16 اكتوبر 2022: