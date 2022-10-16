اعتدال درجات الحرارة على أغلب مناطق البلاد

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن درجات الحرارة في أغلب مناطق ليبيا تعتدل تدريجيا إذ تكون ضمن معدلاتها وتتراوح على أغلب مناطق الشمال بين 25 و29 درجة مئوية، ولاتتجاوز 20 درجة مئوية على الجبل الأخضر، بينما تتراوح على مناطق الوسط والجنوب بين 28 و32 درجة مئوية، فيما تتكاثر السحب من حين لأخر على مناطق الشمال خاصةً المناطق الممتدة من (الخليج – بنغازي – المرج إلى أقصى الساحل الشرقي ) يتخللها هطول أمطار خفيفة، وتشمل بعض مناطق الشمال الغربي غدا.

حالة الطقس في رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة-جبل نفوسة:

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر خاصة يوم الغد على ساحل سرت، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة بين 25 و29 درجة مئوية.

حالة الطقس في الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر، يتخللها هطول أمطار متفرقة خاصة مناطق الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية فشمالية شرقية نشطة السرعة، ودرجات الحرارة بين 24 و28 درجة مئوية، ولاتتجاوز 20 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

حالة الطقس في الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

السماء صافية إلي قليلة السحب، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة بين 28 و32 درجة مئوية.

حالة الطقس في الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية غربية فشمالية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة بين 28 و30 درجة مئوية.