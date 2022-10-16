السوق الرسمية: الدولار يعود للانخفاض واليورو يرتفع

الوطن|متابعات
انخفض سعر صرف الدولار مقابل الدولار الليبي في السوق الرسمية، اليوم الأحد، إلى 5.03 دينار مقابل 5.04 دينار الخميس.
ووفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي، ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 5.63 دينار مقابل 5.58 دينار، وارتفع اليورو إلى 4.90 دينار مقابل 4.89 دينار نهاية الأسبوع الماضي.
واستقر الريال السعودي عند 1.34 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.37 دينار، وارتفع الدينار التونسي إلى 1.53 دينار من 1.52 دينار الخميس.
وحافظ سعر صرف الليرة التركية على 0.27 دينار، وثبت اليوان الصيني عند 0.70 دينار.
وتاليا قائمة الأسعار:
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|5.0392 د.ل
|5.0518 د.ل
|5.0266 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|4.9011 د.ل
|4.9134 د.ل
|4.8889 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|5.6338 د.ل
|5.6479 د.ل
|5.6197 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.63 د.ل
|3.6391 د.ل
|3.6209 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.1263 د.ل
|3.1341 د.ل
|3.1185 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|5.0106 د.ل
|5.0232 د.ل
|4.9981 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.4459 د.ل
|0.4471 د.ل
|0.4448 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.4702 د.ل
|0.4714 د.ل
|0.4691 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.6589 د.ل
|0.6605 د.ل
|0.6572 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|3.39 د.ل
|3.4 د.ل
|3.38 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.3411 د.ل
|1.3445 د.ل
|1.3378 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.372 د.ل
|1.3754 د.ل
|1.3685 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.53 د.ل
|1.5339 د.ل
|1.5262 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.359 د.ل
|0.359 د.ل
|0.358 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.4569 د.ل
|0.458 د.ل
|0.4557 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.33 د.ل
|1.33 د.ل
|1.32 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.0075 د.ل
|0.0075 د.ل
|0.0075 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.804 د.ل
|0.804 د.ل
|0.804 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.2713 د.ل
|0.272 د.ل
|0.2707 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.7006 د.ل
|0.7024 د.ل
|0.6989 د.ل
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