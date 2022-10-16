السوق الرسمية: الدولار يعود للانخفاض واليورو يرتفع

الوطن|متابعات

انخفض سعر صرف الدولار مقابل الدولار الليبي في السوق الرسمية، اليوم الأحد، إلى 5.03 دينار مقابل 5.04 دينار الخميس.

ووفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي، ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 5.63 دينار مقابل 5.58 دينار، وارتفع اليورو إلى 4.90 دينار مقابل 4.89 دينار نهاية الأسبوع الماضي.

واستقر الريال السعودي عند 1.34 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.37 دينار، وارتفع الدينار التونسي إلى 1.53 دينار من 1.52 دينار الخميس.

وحافظ سعر صرف الليرة التركية على 0.27 دينار، وثبت اليوان الصيني عند 0.70 دينار.

وتاليا قائمة الأسعار: