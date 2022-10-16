جهاز النهر الصناعي يستهدف تدفق 2.65 مليون متر مكعب بنهاية العام 2023

قال مدير مكتب الإعلام بجهاز إدارة وتنفيذ مشروع النهر الصناعي صلاح الساعدي أن الإنتاج المائي المستهدف بنهاية العام القادم 2023 سيصل إلى 2.650 مليون متر مكعب يومياً.

وأوضح الساعدي لتطبيق بكم الاخباري أن المستهدف إنتاجه بمنظومة الحساونة الجفارة 1.350 مليون متر مكعب يومياً، في حين يبلغ المستهدف إنتاجه بمنظومة السرير سرت 1.300 متر مكعب يومياً، مبيناً بأن نسبة الإنجاز بلغت نحو 80% .

يذكر بأن الانتاج المائي الحالي للمشروع بلغ 1.150 مليون متر مكعب يومياً، وأن الطاقة الاجمالية للمشروع تبلغ 6.5 مليون متر مكعب يومياً .