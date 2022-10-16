كلية الزراعة بجامعة طرابلس تُنظم ندوة حوارية بمناسبة اليوم العالمي للغذاء

طرابلس 16 أكتوبر 2022 (وال)- نظمت كلية الزراعة بالتعاون مع المنتدى الثقافي بجامعة طرابلس اليوم الأحد، ندوة حوارية بمناسبة يوم الغذاء العالمي حول “تداعيات ارتفاع الأسعار على الأمن الغذائي الأسري للمجتمع الليبي”.

هذا وحضر افتتاح الندوة رئيس جامعة طرابلس ورئيس المنتدى الثقافي بالجامعة د” خالد عون” وعميد كلية الزراعة بجامعة طرابلس د “هيفاء دوزان” وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والمهتمين بالشأن الغذائي.

وتشتمل الندوة على عدة جلسات تتناول محاور عدة منها مفهوم الأمن الغذائي الأسري ومخاطر انعدامه، وإنعكاس سياسات رفع الدعم عن السلع الغذائية الأساسية على القدرة الشرائية للمواطن وأمنه، وسُبل تعزيز الأمن الغذائي الأسري في ظل الأزمات والأزمات الممتدة، بالإضافة إلى دور الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في تعزيز الأمن الغذائي.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية أفاد د “إسماعيل القيوي” عضو مؤسسة المنتدى الثقافي لجامعة طرابلس، بأن الندوة تحاول أن تعالج قضية علمية تمس جانب المجتمع بكامله أزمة الغذاء في ليبيا، ومحاولة تقديم أمن لهذ الغذاء بشكل كامل، وتتناول الندوة 6 محاور شارك فيها مجموعة من الأساتذة مختصين في علوم الغذاء فيها بحوث ترتقي لمستوى الأزمة التي نعيشها”.

وتهدف الندوة إلى تحقيق الأمن الغذاء من تداعيات ارتفاع الأسعار داخل السوق الليبي التي أرهقت المواطن، ليس هناك تناسب بين دخل الفرد وماهوا مطروح في السوق، ومحاولة لرفع المعناة عن الأسر الليبية جرّاء التضخم الحاصل في السوق. (وال)

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