شارك وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” اليوم الأحد الاجتماع الدوري لمحافظي الدول العربية مع رئيس مجموعة البنك الدولي “ديفيد مالباس”.

وأشار “المبروك” في كلمته في الاجتماع بصفته رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء المالية العرب إلى ضرورة تقديم مساعدات من البنك الدولي التي تطلبها دول المنطقة في مجالات التحول الرقمي والرعاية الصحية والتعليم والأمن الغذائي والطاقة، ومعالجة الارتفاع المتزايد للمديونية وخلق فرص العمل.

وأكد المجتمعون على أهمية تعزيز تعاون مجموعة البنك الدولي مع المؤسسات المالية العربية لتوحيد الجهود التنموية، وتعزيز جهود البنك في مجال مساعدة سلطات الدول العربية في الارتقاء بآداء الشركات والمؤسسات الحكومية.

The post “المبروك” يشارك في الاجتماع الدوري لمحافظي الدول العربية مع رئيس مجموعة البنك الدولي appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا