المبروك يشارك في الاجتماع الدوري لمحافظي الدول العربية مع مجموعة البنك الدولي

شارك وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، بصفته رئيسًا لمجلس وزراء وزراء مالية العرب، في الاجتماع الدوري لمحافظي الدول العربية في مجموعة البنك الدولي مع رئيس مجموعة البنك الدولي، “ديفيد مالباس”.

وتقدم المبروك بالشكر لمجموعة البنك الدولي، على جهوده لمساعدة دول المنطقة المتضررة من الأزمات المتعاقبة التي مرت بها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطرق المبروك في كلمته إلى المساعدات التي تحتاجها دول المنطقة من البنك الدولي، ومنها مجالات التحول الرقمي، والرعاية الصحية، والتعليم، والأمن الغذائي، والطاقة، ومعالجة الارتفاع المتزايد للمديونية العامة، والتي تشكل في مجموعها تحديات تُعيق النمو والتنمية وتحول دون جذب رؤوس الأموال إلى المنطقة وخلق فرص العمل.

ويشار إلى أن الاجتماع قد تطرق إلى أهمية تعزيز تعاون مجموعة البنك الدولي مع المؤسسات المالية العربية لتوحيد الجهود التنموية، وكذلك تعزيز جهود البنك الدولي في مجال مساعدة سلطات الدول العربية في الارتقاء بآداء الشركات والمؤسسات الحكومية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية