تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.. محور لقاء “الحويج” مع نائبة سفيرة بريطانيا

أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج حرص ليبيا على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتفعيل شراكة طويلة الأمد مع المملكة المتحدة.

وقال الحويج إنهم يعملون على إعداد مذكرة تفاهم بين الجانبين بشأن التجارة الحرة لتعزيز دور القطاع الخاص في دعم قطاعات التجارة والصناعة وتنفيذ مشاريع مشتركة تستهدف تطوير البنية التحتية بقطاع الصحة وزيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري.

وناقش الحويج خلال لقائه نائبة سفيرة بريطانيا لدى ليبيا “كاثرين وايلد” والملحق التجاري بالسفارة “سايمون فيلد، إمكانية تنظيم فعاليات ومعارض مشتركة تسهم في رفع حجم الصادرات غير النفطية ودخول المنتجات الليبية للأسواق البريطانية.

وبحسب وزارة الاقتصاد، فقد بحث المجتمعون أوجه التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وآلية التشبيك بين القطاع الخاص وتقديم التسهيلات اللازمة للشركات وتنقل أصحاب الأعمال في كلا البلدين.

من جهة أخرى أفادت الوزارة بأن الحويج عقد على هامش اللقاء اجتماعاً ضمّ رئيس مجلس أصحاب الأعمال ورئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، ونائب رئيس لجنة الإدارة والمدير العام بالغرفة، وذلك لطرح ومناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه أصحاب الأعمال الليبيين بالمملكة البريطانية وسُبل معالجتها.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

