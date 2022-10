“الحويج” يبحث أوجه التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع نائب سفير مملكة بريطانيا لدى ليبيا

بحث وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” اليوم الاحد مع نائب سفير مملكة بريطانيا لدى ليبيا “كاثرين وايلد “والملحق التجاري بالسفارة “سايمون فيلد “أوجه التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وآلية التشبيك بين القطاع الخاص وتقديم التسهيلات اللازمة للشركات وتنقل أصحاب الاعمال في كلا البلدين.

وأكد “الحويج” على العمل لاعداد مذكرة تفاهم بين الجانبين بشأن التجارة الحرة تعزز دور القطاع الخاص ,وتنفيذ مشاريع مشتركة تهدف لتطوير البنية التحتية بقطاع الصحة وزيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري.

وذلك بحضور رئيس مجلس أصحاب الاعمال ورئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس ونائب رئيس لجنة الإدارة ,والمدير العام بمركز تنمية الصادرات ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي .

