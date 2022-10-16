مدير عام شركة الكهرباء يناقش جدولة ديون الشركة على المجمعات الصناعية والمصانع التابعة لجهاز التصنيع العسكري

ناقش المدير العام للشركة العامة للكهرباء عبد الحميد المنفوخ، جدولة ديون الشركة على المجمعات الصناعية والمصانع التابعة لجهاز التصنيع العسكري ودراسة إمكانية مساعدة إدارة الجهاز في القيام ببعض الصيانات الكهربائية لمحطات الكهرباء المغذية للمجمعات والمصانع التابعة للجهاز.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المنفوخ الأحد، مع مدير جهاز التصنيع العسكري مدير مجمع بني وليد الصناعي، وبحضور مدير الإدارة العامة لخدمات المستهلكين إضافةً إلى مستشار المدير العام للشركة.

وتطرق الاجتماع إلى النظر في توفير بعض متطلبات صيانة محوّلات الجهد وتوفير بعض الاحتياجات من قطع غيار للمجمعات الصناعية والتي تتلاءم مع الإمكانيات الفنيّة والبشرية المتاحة، إضافة إلى إمكانية قيام الجهاز بصيانة بعض المحوّلات الكهربائية عن طريق إقامة ورشة متخصصة.

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