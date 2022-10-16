عاملو الشركات “المتعثرة” ينظمون وقفة احتجاجية أمام رئاسة الوزراء بطرابلس

نظم عدد من العاملين في الشركات المعروفة ب”المتعثرة” تظاهرة مساء اليوم الأحد أمام مبنى رئاسة الوزراء بوسط العاصمة طرابلس .

وأفترش حشد من المتظاهرين بطريق السكة الشارع العام مطالبين بصرف مرتباتهم المستحقة منذ سنوات رافعين لافتات مكتوب عليها “65 شهر دون مرتبات “.

وينتسب هؤلاء المحتجين لشركات وطنية ومصانع توقفت عن العمل منذ أكثر من تسع سنوات بالإضافة لعمال الشركات الأجنبية التي غادرت البلاد بعد تردي الأوضاع الأمنية .

وبحسب وزارة العمل والتأهيل فإن عدد العاملين بالشركات المتعثرة يتجاوز 20 ألفًا، وسبق تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء لوضع حلول جذرية، كما تم تخصيص مبلغ 50 مليون دينار تُحال للشركات المتعثرة لمعالجة أوضاعهم عن الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2022م على أن يتم إحالة الباقي لمعالجة باقي السنة المالية بحسب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة .

وسبق أن صرحت وزارة العمل بأن قرابة 70% من العاملين في الشركات المتعثرة والمنسحبة سيُحالون إلى التقاعد، مؤكدين تواصل محاولاتهم لحل مشكلة الشركات التي لم تدفع أقساط الضمان منذ أكثر من 9 سنوات، إذ يحتاج صندوق الضمان لتسديد القيمة المالية المترتبة على الشركات ليتسنى له الدفع لموظفيها وفق جدول المرتبات الموحد .