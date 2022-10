ضرب محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” بعرض الحائط لقرار مجلس إدارة المركزي بخفض سعر الصرف الرسمي إلى 4.26 دينار للدولار الواحد والذي كان من المفترض أن يبدأ تطبيقه اعتبارا من اليوم الأحد ويستمر بالعمل بالسعر السابق حيث وصل سعر صرف الدولار الرسمي بالمصرف المركزي اليوم 5.05 دينار.

جاء ذلك بعد إصدار قرار من قبل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الشهر الماضي بشأن تعديل سعر الصرف إلى 4.26.

The post “الكبير” يضرب بعرض الحائط قرار مجلس إدارة المركزي بخفض سعر الصرف الرسمي إلى 4.26 دينار للدولار appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا