الحويج يستعرض نشاط غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس ومساهمتها في دعم القطاع الخدمي

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج نشاط غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، خلال العام الجاري والبرنامج العام في دعم قطاعات الصناعة ومتابعة الأنشطة التجارية بطرابلس ومساهمتها في دعم القطاعات الخدمية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الحويج الأحد، مع رئيس مجلس أصحاب الأعمال ورئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس أنور أبوستة، ونائب رئيس لجنة الإدارة الطيب الصالحي والمدير العام بالغرفة، محمد دوزان، ويأتي هذا الاجتماع، في إطار متابعة عمل غرف التجارة والصناعة والزراعة والعمل على تعزيز دورها في دعم القطاعات وتحسين مستوى الخدمات.

وتطرق الاجتماع أيضًا، إلى خطة عمل الغرفة في تعزيز العلاقات التجارية على المستوى الإقليمي والدولي وجهود تفعيل مذكرات التفاهم المبرمة مع نظرائها بالدول الشقيقة والصديقة.

وأكد الأطراف، على أهمية إعداد وتنفيذ برنامج عمل مشترك بين مجلس أصحاب الأعمال، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس ومركز تنمية الصادرات؛ بهدف دعم الشركات والمنتجات الوطنية وإيجاد أسواق خارجية تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة.

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