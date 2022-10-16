الحويج يناقش مع السفارة البريطانية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج مع نائب سفير المملكة المتحدة البريطانية لدى ليبيا “كاثرين وايلد”، أوجه التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وآلية التشبيك بين القطاع الخاص وتقديم التسهيلات اللازمة للشركات وتنقل أصحاب الاعمال في كلا البلدين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الحويج مع “كاثرين”، حيث أكد الحويج حرص ليبيا على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتفعيل شراكة طويلة الأمد بين البلدين، والعمل على إعداد مذكرة تفاهم بين الجانبين بشأن التجارة الحرة، التي تُعزّز دور القطاع الخاص في دعم قطاعات التجارة والصناعة وتنفيذ مشاريع مشتركة تستهدف تطوير البنية التحتية بقطاع الصحة وزيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري.

وعلى هامش ذلك.. عُقد اجتماع ضمّ رئيس مجلس أصحاب الأعمال ورئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس ونائب رئيس لجنة الإدارة والمدير العام بالغرفة، وذلك لطرح ومناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه أصحاب الاعمال الليبيين بالمملكة البريطانية وسُبل معالجتها.

وناقش الحضور أيضًا بحضور العار العام بمركز تنمية الصادرات، ومدير إدارة التجارة والتعاون الدولي بالوزارة، إمكانية تنظيم فعاليات ومعارض مشتركة تسهم في رفع حجم الصادرات غير النفطية ودخول المنتجات الليبية للأسواق البريطانية.

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