اقتصاد

الرميح: أكثر من تريليون دولار أنفقتها ليبيا خلال العقد الماضي

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

كشف مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، رمزي الرميح، عن مقدار مصروفات الدولة الليبية خلال العقد المنصرم.

وقال الرميح في تصريحات صحفية إن قيمة المصروفات بلغت أكثر من تريليون دولار، منذ سقوط النظام السابق، من ضمنها أكثر من ثمانمئة مليار دولار جرى إهدارها باعتراف الأمم المتحدة والمبعوث الأممي السابق غسان سلامة.

وأكد الرميح أن الفساد تفشّى لدى مسؤولي ليبيا في الداخل والخارج، واصفاً ذلك بـ”وصمة العار” التي تلاحق الدولة الليبية.

وأضاف أن تصنيف ليبيا في منظمة الشفافية العالمية أصبح متراجعا بدرجة كبيرة جدا، مقارنة بما كان عليه قبل سقوط النظام السابق.

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الوطن الليبية

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