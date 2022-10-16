الاقتصاد تبحث تعزيز التعاون التجاري مع بريطانيا وتبادل المنتجات

عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اليوم الأحد اجتماعا مع نائب سفير مملكة بريطانيا لدى ليبيا كاثرين وايلد والملحق التجاري بالسفارة سايمون فيلد، لبحث أوجه التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وآلية التشبيك بين القطاع الخاص وتقديم التسهيلات اللازمة للشركات وتنقل أصحاب الاعمال في كلا البلدين.

كما تم مناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه أصحاب الأعمال الليبيين بالمملكة البريطانية، وسُبل معالجتها، والعمل على إعداد مذكرة تفاهم بين الجانبين بشأن التجارة الحرة، وإمكانية تنظيم فعاليات ومعارض مشتركة تسهم في رفع حجم الصادرات غير النفطية ودخول المنتجات الليبية للأسواق البريطانية.