الحبس الاحتياطي لثلاث قيادات من مصلحة المطارات

أصدرت النيابة قراراً بحبس 3 قيادات من مصلحة المطارات وهم الرئيس السابق والحالي للمصلحة ومدير إدارة المنظومات بالمصلحة «احتياطيا» على خلفية تهم فساد تتعلق بالتقصير الوظيفي وإساءة استعمال السلطات الوظيفية.

ويأتي هذا الإجراء إنفاذاً لتوجيهات المستشار النائب العام القاضية بمباشرة إجراءات التحقيق إزاء الاختلال الذي شاب السلوك الوظيفي لكل من رئيس مصلحة المطارات؛ وسلفه؛ والقائم على إدارة المنظومات بالمصلحة.

وجاءت التحقيقات بناء على نتائج بحث تقرير ديوان المحاسبة في شأن عقد توريد وتركيب أجهزة الكشف الأمني في منافذ الدولة الجوية، حيث أسفرت عن إثبات ابتعاد بعض موظفي المصلحة عن موجبات الوظيفة؛ باتخاذهم سلوكيات على غير الوجهة الصحيحة، تمثلت في التفات رئيس المصلحة السابق عن مقتضيات تنفيذ العقود التي تبرمها المصالح القائمة بذاتها؛ وعلى الأخص قيامه بتخزين المواد الموردة مدة زمنية طويلة دون اتخاذ ما يحول دون تأثرها بالعوامل الجوية؛ والمحافظة على مكوناتها من الضياع؛ كما امتنع عن اعتماد الجدول الزمني المقدم من الشركة المتعاقد معها لإنجاز أعمال تركيب المواد وتشغيلها؛ فترتب على ذلك فقدأغلب أجهزة التفتيش عالية التكلفة؛ بينما اتجه خلفه إلى إلغاء العقد وسحب العمل من أداة التنفيذ المتعاقد معها؛ وأسنده إلى أداة أخرى تأسست بالتزامن مع إجراء إسناد العمل إليها؛ فتولت بذلك تركيب أجهزة التفتيش الأمني في مطاري معيتيقة؛ ومصراتة بنفقة بلغت 375 ألف دينار؛ رغم أن تلك الأجهزة تم تركيبها من أداة التنفيذ السابقة؛ في حين أَمْسَكَ مدير إدارة المنظومات عن معالجة واقعة اختفاء عدد من الأجهزة المتعاقد على توريدها.