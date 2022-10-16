اقتصاد

تراجع المؤسّسة الليبيّة للاستثمار إلى المركز التاسع عربيّاً

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

كشف معهد صناديق الثروة السيادية العالمي عن تراجع المؤسسة الليبية للاستثمار إلى المركز الخامس والعشرين عالميا.

وأكد المعهد المسؤول عن تحليل أداء مالكي الأصول العامة في إفريقيا، عن تراجع المؤسسة على الصعيد العربي إلى المرتبة التاسعة.

وتدير المؤسسة الليبية للاستثمار أصولا مقدارها سبعة وستين مليار دولار، في أربع قارات، في مقدمتها إفريقيا، بالإضافة إلى أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية.

يشار أن العديد من الأصول الليبية جرى الحجز عليها في أعقاب ثورة فبراير عام ألفين وأحد عشر، بعد أن كانت المؤسسة الليبية للاستثمار تدير أصولا تفوق أربعمئة مليار دولار.

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الوطن الليبية

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