مناقشة آليات تنظيم سوق العمل في زوارة

أعلنت وزارة العمل بحكومة الوحدة الوطنية عن الاتفاق على وضع آليات لتنظيم سوق العمل ببلدية زوارة، وذلك بالتنسيق مع جهات ذات العلاقة.

جاء ذلك خلال زيارة وكيل وزارة العمل لشؤون الاستخدام علي الهادي ضو، إلى مكتب العمل والتأهيل ببلدية زوارة، اطلع من خلالها على سير العمل، ومناقشة العمل بمنصة وافد الإلكترونية.

وفي 3 سبتمبر الماضي، أطلق وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد، منصة «وافد» الإلكترونية، لتسجيل وإدارة العمالة الوافدة في ليبيا، وذلك على هامش افتتاح ورشة عمل حول دراسة وتقييم سوق العمل الليبية.