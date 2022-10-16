الاقتصاد والتجارة تعد مذكرة تفاهم بشأن التجارة الحرة مع بريطانيا

تعتزم وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية إعداد مذكرة تفاهم بشان التجارة الحرة مع بريطانيا وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

والتقى وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج نائبة السفيرة البريطانية لدى ليبيا كاثرين وايلد والملحق التجاري سايمون فيلد في حضور مسؤول العلاقات الدولية بالوزارة عادل محمد، لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وآلية التشبيك بين القطاع الخاص وتقديم التسهيلات اللازمة للشركات وتنقل أصحاب الأعمال في كلا البلدين.

وأكد الحويج حرص ليبيا على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتفعيل شراكة طويلة الأمد بين البلدين، والعمل على إعداد مذكرة تفاهم بين الجانبين بشأن التجارة الحرة تعزز دور القطاع الخاص في دعم قطاعات التجارة والصناعة وتنفيذ مشاريع مشتركة تستهدف تطوير البنية التحتية بقطاع الصحة وزيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري.

واجتمع الحويج على هامش اللقاء مع رئيس مجلس أصحاب الأعمال ورئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس ونائب رئيس لجنة الإدارة والمدير العام بالغرفة، وذلك لطرح ومناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه أصحاب الأعمال الليبيين بالمملكة البريطانية وسُبل معالجتها.

وناقش المجتمعون إمكانية تنظيم فعاليات ومعارض مشتركة تسهم في رفع حجم الصادرات غير النفطية ودخول المنتجات الليبية إلى الأسواق البريطانية، وذلك بحضور المدير العام بمركز تنمية الصادرات ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة.