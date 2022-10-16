النائب العام يأمر بحبس مدير فرع المصرف التجاري الوطني- العزيزية

الوطن / رصد

أمر النيابة العامة بمكتب النائب العام بحبس مدير فرع المصرف التجاري الوطني – العزيزية، ومساعده وعدد من الموظفين، بعد ثبوت تورّطهم في جرائم فساد داخل المصرف.

مكتب النائب العام وفي منشور له عبر “فيسبوك” قال إن المتّهمين نفذوا بصورة غير مشروعة إلى أربعين حساباً تخص زبائن في فرع المصرف، وقاموا بإجراء عمليات مصرفية على تلك الحسابات تمثَّلت في السحوبات النقدية باستعمال صكوك مصرفية غير مدرجة في بيانات حسابات الزبائن؛ والتحويلات المصرفية الداخلية دون طلب من مديري الحسابات المفتوحة.