صعود لليورو والاسترليني.. «المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاثنين 17 اكتوبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 17 اكتوبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 5.034 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.9037 دينار، والجنيه الاسترليني 5.6779 دينار، والدولار الكندي 3.641 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2708 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3399 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3706 دينار، والدينار التونسي 1.5343 دينار، والدرهم المغربي 0.4564 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاثنين 17 اكتوبر 2022: