“الكبير” يبحث مع نظيره التونسي دعم الإنضمام لمنصة “بنى” للمدفوعات العربية ونظم التسويات والمدفوعات بين الدول الأفريقية

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” والفريق المرافق له، مع محافظ البنك المركزي التونسي “مروان العباسي”، وبحضور مدير عام صندوق النقد العربي “عبدالرحمن الحميدي” المدير العام رئيس مجلس إدارة Afreximbank “Benedict Okey Oramah”، وعدد من الخبراء من المغرب العربي وأفريقيا.

تناول الاجتماع مناقشة دعم التكامل في مجال نظم الدفع والتسويات، وتعزيز التجارة البينية العربية والأفريقية، ودعم الانضمام لمنصة “بنى” للمدفوعات العربية ونظم التسويات والمدفوعات بين الدول الأفريقية ، والجهود المشتركة لتفعيل خدمة “Paypal” في ليبيا وتونس.

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