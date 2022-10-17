وزير الاقتصاد يتابع عمل غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس

عقد أمس الأحد اجتماعاً ضمّ كل من وزير الاقتصاد والتجارة ورئيس مجلس أصحاب الاعمال ورئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس وعدد من مسؤوليها، في إطار متابعة عمل الغرف والعمل على تعزيز دورها في دعم القطاعات وتحسين مستوى الخدمات.

واستعرض الاجتماع الذي عقد بديوان وزارة الاقتصاد نشاط الغرفة خلال العام الجاري والبرنامج العام في دعم قطاعات الصناعة ومتابعة الأنشطة التجارية بطرابلس ومساهمتها في دعم القطاعات الخدمية، كما تم التطرق إلى خطة عمل الغرفة في تعزيز العلاقات التجارية على المستوى الإقليمي والدولي وجهود تفعيل مذكرات التفاهم المبرمة .