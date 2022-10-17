تحذيرات من نفاذ التطعيمات الروتينية للأطفال وطلبة المدارس من مخازن الإمداد الطبي

حذر مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، عبد الباسط اسميو من نفاذ التطعيمات الروتينة للأطفال وطلبة المدارس من مخازن الإمداد الطبي.

وأوضح اسميو في تصريحات صحفية أن إدارته خاطبت وزارة الصحة، والإمداد الطبي، وديوان المحاسبة قبل ذلك بأشهر لتوفير التطعيمات الروتينية السنوية، مشيرًا إلى أنّه لم تأتِ أي استجابة من هذه الجهات، ولا من جانب المصرف المركزي لفتح اعتمادات توريد التطعيمات.

وطالب اسميو المواطنين بأخذ التطعيمات المتوفرة، وتأجيل غير المتوفرة، معبرًا عن استيائه لتجاهل الجهات المختصة توفير التطعيمات.