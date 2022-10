“المنقوش” توقع مذكرة تعاون بين الأكاديمية الصربية ومعهد الدراسات الدبلوماسية مع نظيرها الصربي

وقعت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية “نجلاء المنقوش ” يوم الأحد مع نظيرها الصربي “نيكولا سيلاكوفيتش” مذكرة تعاون بين الأكاديمية الدبلوماسية الصربية ومعهد الدراسات الدبلوماسية ,من أجل إعداد الكوادر القادرة على تقديم العطاء وإحداث نقلة نوعية للدبلوماسية الليبية، بالإضافة إلى إعداد كوادر تكون مؤهلة علمياً وعملياً.

وأكد “نيكولا” دعم بلاده لجهود حكومة الوحدة الوطنية في فرض الأمن والاستقرار وصولاً إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق قاعدة دستورية صحيحة,واستعداد سفارة جمهورية صربيا المعتمدة لإعادة افتتاحها لدى ليبيا.

