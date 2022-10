“المبروك “يشارك في الاجتماع الدوري لمحافظي الدول الأفريقية في مجموعة البنك الدولي

شارك وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك ” اليوم الاثنين في الاجتماع الدوري لمحافظي الدول الأفريقية في مجموعة البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن ,مع رئيس مجموعة البنك الدولي “ديفيد مالباس ” ,وذلك بحضور عدد من وزراء مالية الدول الأفريقية.

وأكد “المبروك “خلال كلمته في الاجتماع بإن أفريقيا هي أقل الملوثين مقارنة بباقي قارات العالم وهي أكثر المتأثرين بالتغير المناخي،وعلى المؤسسات التنموية أن تقوم بمساعدة القارة الافريقية لتخفيف آثار التغير المناخي على سكان القارة خاصة فيما يتعلق بمكافحة التصحر ومعالجة أسباب شُح المياه ,وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

