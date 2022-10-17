كروجر تعرض الاستحواذ على ألبرتسونز مقابل 24.6 مليار دولار

قالت شركة “كروجر” إنها وافقت على شراء نظيرتها “ألبرتسونز” بمقابل 34.10 دولار للسهم، وذلك في صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية 24.6 مليار دولار. وأغلقت أسهم “ألبرتسونز” يوم الخميس الماضي عند 28.63 دولار.

و”كروجر” هي ثاني أكبر شركة للبقالة من حيث القيمة السوقية في الولايات المتحدة، وذلك بعد “وولمارت”. وتعد “ألبرتسونز” رابع شركة من حيث القيمة السوقية بعد “كوستكو”. ومن خلال الاندماج، ستصبح “كروجر” و”ألبرتسونز” قريبتان من القيمة السوقية لـ “وولمارت”.

وتنتظر الصفقة الحصول على الموافقة من الجهات التنظيمية.