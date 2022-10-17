المبروك يتحدث خلال اجتماع محافظي الدول الأفريقية عن التغير المناخي الذي تشهده القارة

شارك وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك في الاجتماع الدوري المنعقد بواشنطن، لمحافظي الدول الأفريقية في مجموعة البنك الدولي مع رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس.

وتحدّث المبروك خلال كلمة ألقاها، حول تأثر دول القارة الافريقية بالتغير المناخي مؤكداً على إن أفريقيا هي أقل الملوثين مقارنة بباقي قارات العالم ومع ذلك فهي أكثر المتأثرين بالتغير المناخي.

وحث خالد المبروك في كلمته على ضرورة تقديم الدعم من المؤسسات التنموية وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى القارة الافريقية، لتخفيف آثار التغير المناخي على سكان القارة، خاصة فيما يتعلق بمكافحة التصحر ومعالجة أسباب شُح المياه، إضافة إلى فيما يتعلق بحماية الغابات والمحافظة على المساحات الخضراء لما لها من دور في الحفاظ على التوازن البيئي.

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