عبد الجليل يناقش ملف توفير الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات الليبية

ناقش وزير الصحة بالحكومة الليبية عثمان عبد الجليل، مع رئيس مجلس التخطيط الوطني ومدير جهاز الإمداد الطبي أحمد أبو رتيمة، عددًا من الملفات، من بينها ملف توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، والعراقيل التي تواجه توفير هذه الاحتياجات في المنطقة الشرقية والجنوبية.

جاء خلال اجتماع عقده عبد الجليل مع أبو رتيمة الإثنين، إذ تطرق الطرفان أيضًا، إلى تعزيز الجهود الرامية لتوحيد عملية توفير الدواء لكل البلاد.

ومن جامبه طرح أبو رتيمة العراقيل التي تواجه عملية تدفق الإمداد الطبي وأعطى بعض الاقتراحات لحلحلتها.

وأفاد عبد الجليل أن هناك أزمة كبيرة في توفير الأدوية لدى جميع المدن الليبية وذلك بسبب سوء الإدارة في هذا الملف.

وشدد عثمان عبد الجليل على أن الصيدلية المركزية تعد أهم إدارة لدى وزارة الصحة بالحكومة، والتي ستكون المصدر الوحيد لاستيراد وتوزيع الأدوية في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية