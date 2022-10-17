التجارة والتنمية فرع طبرق يطلق خدمة السحب النقدي عبر الهاتف المحمول

كشف مدير مصرف التجارة والتنمية فرع طبرق عبدالقادر السفتي عن إطلاق خدمتي نقاط الصراف الآلي للسحب النقدي عن طريق رقم الهاتف المحمول، وخدمة وابس Wabs عبر تطبيق واتساب لأول مرة في ليبيا.

وقال السفتي لتطبيق بكم الاخباري إن المصرف قد باشر خلال شهر أكتوبر الجاري بتفعيل 4 نقاط صراف آلي للسحب النقدي في مدينة بنغازي عن طريق رقم الهاتف المحمول كمرحلة أولى، فيما سيتم تعميمها لاحقاً في عدد من مدن المنطقة الشرقية.

وأضاف أن زبائن المصرف يمكنهم الحصول على كافة الخدمات المصرفية عبر تطبيق واتساب من خلال ارسال كلمة وابس على الرقم “0912848888”، مبيناً أن الخدمات المتاحة هي إجراء الحوالات الداخلية والحصول على كشف حساب وبطاقات الدفع المسبق لمزودي خدمات الإنترنت والإتصالات المحلية والحصول على كشف حساب مختوم وقيمة حوالة مختومة بصيغة PDF .