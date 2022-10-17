شكشك يشارك في افتتاح عدد من الأقسام بمستشفى القلب بتاجوراء

شارك رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، في افتتاح عددٍ من الأقسام بمستشفى القلب تاجوراء.

وكان عملية الافتتاح بحضور عدد من المسؤولين، منهم وزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح، وعميد بلدية تاجوراء خالد الأزرق.

واطلع شكشك خلال هذه الزيارة على نتائج الاجتماعات والزيارات السابقة التي قام بها الديوان، والتي ساهمت في معالجة الإشكاليات المسببة في تدني مستوى الخدمات، والمتمثلة في التجهيزات والمعدات والصيانات والبنى التحتية، وانتهت بافتتاح عدة أقسام منها قسم عمليات صغار وقسم عمليات كبار والعناية صغار، إضافة لتوريد محطات تحلية كمرحلة أولى من جهود التحسين.

ونوقشت خلال الزيارة الجهود التي تهدف إلى توفير واستجلاب الأطقم الطبية والطبية المساعدة بنظام المكافآت والحوافز والاستفادة الاتفاقيات الدولية لمعالجة النقص في بعض التخصصات، والمساهمة في الرفع من كفاءة العمل بالمستشفى وضمان استمرارية العمل وتقديم أفضل الخدمات للمرضى.

وأضافت صفحة الديوان على فيسبوك أن هذه الزيارة تأتي تتويجاً للجهود السابقة التي بُذلت لمعالجة العقبات التي تواجه تقديم الخدمات الصحية للمرضى من خلال عملية التقييم التي أقيمت للمستشفى والتي هدفت للوقوف على الإشكاليات بما يضمن تحسين الخدمات الصحية وتوطين علاج أمراض وجراحة القلب بالداخل وحُسن إدارة الأموال المخصصة لذلك.

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