اقتصاد

حملة متواصلة للصحة الحيوانية بالمناطق الجنوبية لمكافحة ناقلات الأمراض

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

أكد مدير المركز الوطني للصحة الحيوانية زكريا الختال إطلاق حملة مكافحة الأمراض الحيوانية المنقولة بواسطة الحشرات بمدن المنطقة الجنوبية.

وقال الختال لتطبيق بكم الاخباري إن المركز بعد النتائج الإيجابية لتقييم مرض حمى الوادي المتصدع بالمنطقة الجنوبية واصل خلال الاسبوع الجاري بالتعاون مع مكاتب الأصحاح البيئي بالمناطق عملية رش المستنقعات والبرك بمدن المنطقة الجنوبية لمكافحة ناقلات الأمراض خاصة البعوض، حيث تم تغطية برك المياه الراكدة بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض والبعوض البالغ .

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موقع بكم

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