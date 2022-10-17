أوبك: أنغولا وليبيا تحتفظان بالصدارة على نيجيريا

ذكرت صحيفة “point Blank news “اليوم الإثنين أن أنغولا وليبيا حافظوا على قدمهما على نيجيريا كأكبر منتجي النفط الخام في إفريقيا ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بلغ متوسط ​​إنتاج نيجيريا من النفط الخام في سبتمبر 1.087 مليون برميل يوميًا.

وقال التقرير إن الرقم أظهر زيادة بنحو 30 ألف مليون برميل في اليوم مقارنة بمتوسط ​​1.057 مليون برميل في اليوم من شهر أغسطس .

وأوضح التقرير إن إنتاج النفط الخام الليبي بلغ أيضا في المتوسط ​​1.152 مليون برميل يوميا في سبتمبر .

وبحسب مصادر ثانوية ، بلغ متوسط ​​إنتاج أوبك 13 من النفط الخام 29.77 مليون برميل يوميا في سبتمبر ، بارتفاع 146 ألف برميل يوميا على أساس شهري.

وتابع التقرير بالقول أن إنتاج النفط الخام زاد بشكل رئيسي في السعودية ونيجيريا وليبيا والإمارات بينما انخفض الإنتاج في العراق وفنزويلا وإيران .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية