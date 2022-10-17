في يومه الثاني أمام الزوار .. إقبال ملحوظ يشهده معرض بنغازي الدولي للكتاب 2022م 

بنغازي 17 أكتوبر 2022 (وال) ـ يستمر معرض بنغازي الدولي للكتاب 2022م في تقديم فعاليات دورته الأولى تحت شعار (بنغازي الثقافة .. مستقبل وطن)، متضمنا (132) ألف عنوانا من كل صنوف العلوم والأدب والثقافة، موزعة على (244) جناح، بالإضافة إلى عدد من المناط الثقافية المصاحبة من أمسيات ثقافية وتوقيعات للكتب، تستمر حتى 23 من ذات الشهر.

في اليوم الثاني على فتح معرض بنغازي الدولي للكتاب أبوابه أمام الزوار والمهتمين بالشأن الثقافي، رصد مراسل وكالة الأنباء الليبية أثناء فترات المعرض الصباحية والمسائية، إقبالاً ملحوظاً على أجنحة دور النشر المشاركة في فعاليات المعرض، وأن الحركة الشرائية من قبل الزائرين، أقل ما يمكن وصفها بالنشطة.

(وال) استطلعت أراء زوار المعرض حول ما يقدمه من خدمات ثقافية تشبع رغباتهم المعرفية، والبداية كانت مع الكاتبة انتصار أبو راوية حيث قالت “المعرض جميل جدا ويحتوي على قيم معرفية ثمينة، مضيفة إن إصدارات دور النشر المصرية من أكثر دور النشر التي شدة إعجابي في الجانب الروائي”

وتابعت طالبة الدراسات العليا ياسمينة التاجوري: “حضرت إلى المعرض لاقتناء كتب تساعدني في رسالتي العلمية بتخصص القانون الدولي، والحمد لله وجدت كل ما احتاجه، فالمعرض شامل جميع التخصصات العلمية التي يحتاجها طالب العلم”.

كما أوضح عمر سعد لمراسل (وال) “هناك حضور ثري لدور نشر كبيرة، و الخيارات أمامنا متعددة ما يجعل مهمة شرائنا للكتاب صعبة من ناحية الاختيار والتفضيل”.

و ذكرت المواطنة بيسان: ” تقييمي المتواضع لمعرض بنغازي للكتاب؛ واضح من خلال التجهيزات بأن اللجنة المشرفة قد حاولت بأقصى جهدها إبراز المعرض بصورة جميلة”.

وأشارت إلى أن تنوع دور النشر العربية ( من مصر والأردن وسوريا والسعودية والأمارات وسلطنة عمان .. وغيرها) كانت حاضرة بقوة، وهذه رسالة قوية بأن بنغازي ٱمن وأمان، وبإمكان الجميع زيارتها، فالتنوع كبير في الكتب من شتى المجالات و لمختلف الأعمار وهذا ما تحتاجه الأسرة الليبية”.

وأضاف خبير الآثار الليبي الأستاذ فتحي الساحلي: “العناوين الموجودة في المعرض من أروع ما يكون ولأن تخصصي الآثار فكتب الأثرية والتاريخية من أروع ما يمكن وعلى كل الحضارات من تأليف أساتذة كبار، وجودة طباعة الكتب رائعة”.

وبين الساحلي: “أن الأسعار مرتفعة في بعض دور النشر فقد أردت شراء موسوعة عن التاريخ الإسلامي وجدت سعرها 1000 دينار ليبي؟ هل هناك مواطن يأتي ومعه حقيبة فيها هذا المبلغ لشراء كتب !! ومع هذا أنا سعيد جدا بمشاهدة إخواننا العرب في بنغازي ولدي كتاب جاهز للنشر، لهذا أنا أبحث عن دار نشر لطباعته ولكم التحية والشكر”.

وفي رأي مماثل عبر إسماعيل يوسف عن حزنه بسبب غلاء أسعار الكتب المعروضة في أغلب دور النشر المشاركة قائلا: “أصبحت الثقافة تجارة، و الواضح أمامنا أن أبسط حقوق المواطن وهي القراءة حرم منها، لتنظم مع باقي حقوقنا المسلوبة، مناشداً إدارة المعرض واللجان المسؤولة عنه، بالتدخل السريع لوضع حد لهذه الأسعار قبل انتهاء فترة المعرض”. (وال _ بنغازي)

استطلاع: هند عيسى

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