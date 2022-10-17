“المبروك” يناقش مساهمة مؤسسة التمويل الدولية في إعادة الإعمار بليبيا

اجتمع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” والوفد المرافق له، مع ممثلين عن مؤسسة التمويل الدولي IFC إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي.

وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بتطوير القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار في ليبيا، وكذلك تقييم برنامج الشراكة بين القطاعين الخاص والعام والمساعدة في إعادة هيكلته ، وتحسين بيئة ريادة الأعمال ودعم قطاعي البنية التحتية والطاقة خاصة فيما يتعلق بالطاقة المتجددة ، وخلق فرص عمل جديدة بهدف تشغيل أكبر عدد ممكن من الشباب وتقليل العبئ على القطاع الحكومي .

كما تم خلال الاجتماع مناقشة عددمن الموضوعات الهامة الاخرى الهادفة لتفعيل دور القطاع الخاص في الآقتصاد الوطني والدور الذي يمكن ان تضطلع به مؤسسة التمويل الدولية في هذا المجال .

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