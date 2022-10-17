اقتصاد

انطلاق الحملة الوطنية لمكافحة الأمراض ذات المنشأ الحيواني المنقولة بواسطة الحشرات في براك الشاطئ

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

براك الشاطئ 17 أكتوبر 2022 (وال)- انطلقت اليوم الإثنين؛ الحملة الوطنية لمكافحة الأمراض ذات المنشأ الحيواني المنقولة بواسطة الحشرات في براك الشاطئ.
وأوضح المركز الوطني للصحة الحيوانية – عبر صفحته على فيسبوك – أن الحملة شرعت برش المستنقعات والبرك وحظائر الأغنام في مناطق “اشكدة” و”غردوقة” لمكافحة الأمراض النواقل الحشرية.
وأضاف المركز أن الحملة تمت بمشاركة إدارة شؤون الإصحاح البيئي براك الشاطئ، مشيرًا إلى أن الحملة ستستمر بكافة محلات بلدية براك الشاطئ. (وال)

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وكالة الانباء الليبية وال

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