انطلاق الحملة الوطنية لمكافحة الأمراض ذات المنشأ الحيواني المنقولة بواسطة الحشرات في براك الشاطئ

براك الشاطئ 17 أكتوبر 2022 (وال)- انطلقت اليوم الإثنين؛ الحملة الوطنية لمكافحة الأمراض ذات المنشأ الحيواني المنقولة بواسطة الحشرات في براك الشاطئ.

وأوضح المركز الوطني للصحة الحيوانية – عبر صفحته على فيسبوك – أن الحملة شرعت برش المستنقعات والبرك وحظائر الأغنام في مناطق “اشكدة” و”غردوقة” لمكافحة الأمراض النواقل الحشرية.

وأضاف المركز أن الحملة تمت بمشاركة إدارة شؤون الإصحاح البيئي براك الشاطئ، مشيرًا إلى أن الحملة ستستمر بكافة محلات بلدية براك الشاطئ. (وال)

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