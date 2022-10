وسط تراجع الدولار.. أسعار الذهب ترتفع

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الاثنين، بنحو 1% بعد تراجع خلال ‏الجلستين الماضيتين، وذلك في ظل الانخفاض الذي سجله الدولار الأميركي وعوائد ‏سندات الخزانة.‏

وسجلت العقود الفورية للذهب ارتفاعاً بأكثر من 1% ليتم التداول عليها عند 1656.09 ‏دولار للأونصة مبتعدة عن أدنى مستوياتها في أسبوعين كانت قد سجلته في الجلسة ‏السابقة، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وفي الجلسة الأميركية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.79% إلى 1661.90 ‏دولار للأونصة، وذلك بالتزامن مع انخفاض مؤشر الدولار بنحو 1.2% وتراجع ‏العائد على سندات الخزانة.‏

يُشار إلى أن الذهب قد تعرض للضغوط في ظل التكهنات بأن الاحتياطي ‏الفدرالي الأميركي سوف يواصل سياسته برفع معدلات الفائدة خلال اجتماعه القادم ‏لكبح جماح التضخم.‏

هذا، وقد هبط سعر الذهب بنسبة 20% منذ أن تجاوز الحاجز الرئيسي 2000 ‏دولار للأونصة في مارس آذار.‏

