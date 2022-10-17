وسط تراجع الدولار.. أسعار الذهب ترتفع

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الاثنين، بنحو 1% بعد تراجع خلال الجلستين الماضيتين، وذلك في ظل الانخفاض الذي سجله الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة.
وسجلت العقود الفورية للذهب ارتفاعاً بأكثر من 1% ليتم التداول عليها عند 1656.09 دولار للأونصة مبتعدة عن أدنى مستوياتها في أسبوعين كانت قد سجلته في الجلسة السابقة، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.
وفي الجلسة الأميركية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.79% إلى 1661.90 دولار للأونصة، وذلك بالتزامن مع انخفاض مؤشر الدولار بنحو 1.2% وتراجع العائد على سندات الخزانة.
يُشار إلى أن الذهب قد تعرض للضغوط في ظل التكهنات بأن الاحتياطي الفدرالي الأميركي سوف يواصل سياسته برفع معدلات الفائدة خلال اجتماعه القادم لكبح جماح التضخم.
هذا، وقد هبط سعر الذهب بنسبة 20% منذ أن تجاوز الحاجز الرئيسي 2000 دولار للأونصة في مارس آذار.
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