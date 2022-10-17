المنقوش تبحث مع رئيسة وزراء صربيا التعاون في مجالي الصحة والطاقة

ناقشت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش خلال اجتماعها مع رئيسة وزراء صربيا آنا برنابيتش، سبل التعاون في مجالات الزراعة والتعليم والصحة والطاقة.

وأكدت المنقوش خلال زيارتها الأولى لصربيا، على الصداقة التاريخية الليبية الصربية وتعزيز التعاون بما يعود بالفائدة على للشعبين ، كما اجتمعت مع سفراء المجموعة العربية المعتمدين لدى صربيا على هامش الزيارة.

وألقت المنقوش كلمة أمام عدد من سفراء ورؤساء بعثات الدول العربية المعتمدين بصربيا: الإمارات وقطر والكويت وتونس ولبنان والمغرب والجزائر والعراق.

وشددت على ضرورة توحيد جهود جامعة الدول العربية وتحديث أجندتها واتخاذ قرارات تكون شجاعة وصارمة، بالإضافة إلى العمل المشترك بين هذه الدول وترك الخلافات جانباً، مشيرة إلى انفتاح حكومة الوحدة الوطنية على جميع الدول الصديقة والشقيقة لليبيا؛ لأي مصالح مشتركة بين البلدين، لما لها من فائدة تعود للشعوب.