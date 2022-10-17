افتتاح أقسام طبية بالمركز الوطني لجراحة القلب تاجوراء

افتتح وزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح قسم جراحة وعناية قلب الأطفال وعدد من الأقسام الطبية في المركز الوطني لجراحة القلب في تاجوراء (مستشفى القلب) صباح الإثنين، بحضوررئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وعميد بلدية تاجوراء، ومدير المركز، وعدد من مسؤولي الإدارات بوزارة الصحة وديوان المحاسبة.

ويأتي افتتاح القسم بالتزامن مع استكمال أعمال صيانة قسم عمليات القلب (كبار)، وتركيب محطتي تحلية لتحسين إمدادات المياه، بعد أن عانى المركز، لسنوات طويلة، تبعات الملوحة الشديدة للمياه التي تزوّد مبنى المستشفى، التي تسببت في تآكل خطوط شبكات المياه وتعرض أجهزة التحاليل الطبية للصدأ، وتلف عدد من الأجهزة والمعدات الطبية.

وعقب افتتاح الأقسام الطبيبة، أجرى شكشك وأبوجناح رفقة المسؤولين الحاضرين، جولة تفقدية بأروقة المركز الوطني لجراحة القلب في تاجوراء، كما عقد اجتماعًا مع مسؤولي المركز للاطلاع على سير العمل واحتياجات المركز.

وأضاف ديوان المحاسبة أن زيارة شكشك إلى المركز الوطني لجراحة القلب في تاجوراء جرى خلالها الاطلاع على نتائج الاجتماعات والزيارات السابقة لمسؤولي الديوان، وتأتي تتويجًا للجهود السابقة التي بُذلت لمعالجة العقبات التي تواجه تقديم الخدمات الصحية للمرضى من خلال عملية التقييم التي أُقيمت للمستشفى، التي هدفت إلى الوقوف على الإشكاليات بما يضمن تحسين الخدمات الصحية، وتوطين علاج أمراض وجراحة القلب بالداخل، وحسن إدارة الأموال المخصصة لذلك.