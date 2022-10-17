خلال جولته داخل معرض بنغازي الدولي للكتاب .. مستشار الأمن الوطني يثني على عمل اللجان 

بنغازي 18 أكتوبر 2022 (وال) _ أثنى مستشار الأمن الوطني إبراهيم بوشناف خلال زيارته مساء أمس الإثنين لمعرض بنغازي الدولي الأول للكتاب، على جهود القائمين على تنفيذ هذا الحدث الثقافي الضخم الذي تحتضنه المدينة قائلاً: “لفت انتباهي المستوى العالي للتنظيم، وجميع دور النشر العربية المشاركة هي عالمية و المعروضات وفيرة و غزيرة”.

وأضاف: “نحن سعداء بأي منشط ثقافي يبعد عن أذهاننا المرحلة الصعبة التي عشناها، و نتمنى تكررها، فبنغازي اليوم بهذا الحدث الضخم تنقل رسالة صريحة و مباشرة للعالم، بأننا استعدنا الأمن و النظام ، و نسير في خطى واثقة في اتجاه بناء الدولة”.

وأوضح بوشناف أنه كقارئ يبحث عن العناوين التاريخية للاستفادة منه فيما قد يساهم لحل الأزمة الليبية ، إضافة إلى المطبوعات التي من شأنها توسيع مدارك الأطفال من خلال القراءة”.

الجدير بالذكر أن الدولي الأول للكتاب المقام خلال الفترة من 15 وحتى 23من اكتوبر الجاري للعالم الحالي 2022 ، برعاية القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تحت شعار (بنغازي الثقافة .. مستقبل وطن)، و بمشاركة 13 دولة عربية و 244 جناح لإصدارات حديثة تجاوزت المائة و إثنان و ثلاثون ألف كتاب. (وال _ بنغازي) ه ش

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