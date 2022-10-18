تكاثر للسحب على الشمال وأمطار متفرقة على الجبل الأخضر

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إنه من المتوقع اعتدال درجات الحرارة على معظم مناطق البلاد، مع تكاثر للسحب في مناطق الشمال الشرقي، يتخللها سقوط أمطار متفرقة خصوصا على الجبل الأخضر، وتشمل غدا بعض مناطق الغرب، وتراوح درجات الحرارة بين 23 و29 درجة مئوية في جميع المناطق.

حالة الطقس في راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

السماء قليلة السحب تتكاثر على المنطقة من الخمس إلى سرت وبعض مناطق الدواخل، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة وتكون الفرصة أفضل غدا على معظم مناطق الساحل الغربي والمناطق الداخلية، واحتمال حدوث ضباب هذه الليلة وصباح الغد على المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و27 درجة مئوية.

حالة الطقس في الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد:

تكاثر السحب، يتخللها سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر، وتكون الفرصة أفضل على مناطق الجبل الأخضر، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، تنشط اليوم على مناطق الجبل الأخضر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و27 درجة مئوية، ولا تتجاوز 19 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

حالة الطقس في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

السماء قليلة السحب تتكاثر غدا على الجفرة، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، قد تشمل يوم الخميس سبها وما جاورها، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و30 درجة مئوية.

حالة الطقس في الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و29 درجة مئوية.