العذابي: وجود سعرين للصرف “كارثة مالية”

الوطن|رصد

قال المحلل الاقتصادي، سامر العذابي، إن وجود سعرين للصرف في ليبيا هو بمثابة “كارثة مالية” شجعت على تنامي السوق السوداء، إضافة إلى ظهور نشاطات مشبوهة تستغل فرق أسعار الصرف بين البيضاء وطرابلس.

وأضاف العذابي، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أنه نتيجة لهذا الانقسام، فإن البيانات المالية ستكون منقسمة لا محالة، وتصبح الهيئات الرقابية على المصرف المركزي في وضع لا تحسد عليه، حيث سيُطلب منها حصر وتحليل بيانات البنكين في طرابلس والبيضاء على أساس أسعار صرف كل منهما”.

وأكد العذابي، أن قرار المصرف المركزي في البيضاء اتخذ القرار الصحيح بتعديل سعر الصرف، موضحا أن أسعار الصرف كان لا بد من تحريكها منذ 6 أشهر.

وتوقع المحلل الاقتصادي أن يحمي القرار احتياطات الدولة ويخفض أسعار السلع والخدمات ويقلل الاستدانة.