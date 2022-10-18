المالية تبحث مع مؤسسة التمويل الدولي المساهمة في إعادة إعمار ليبيا

اجتمع وزير المالية بحكومة الوحدة خالد المبروك مع ممثلين عن مؤسسة التمويل الدولي IFC ضمن مشاركة ليبيا في الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2022 بمدينة واشنطن الأمريكية، لمناقشة مساهمة مؤسسة التمويل الدولية في إعادة إعمار ليبيا،وتقييم برنامج الشراكة بين القطاعين الخاص والعام .

كما تم بحث تحسين بيئة ريادة الأعمال ،ودعم قطاعي البنية التحتية والطاقات المتجددة ،وخلق فرص عمل جديدة لتشغيل أكبر عدد ممكن من الشباب وتقليل العبء على القطاع الحكومي .