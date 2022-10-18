انخفاض للدولار وصعود لليورو.. «المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الثلاثاء 18 اكتوبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 18 اكتوبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 5.0144 دينار، مسجلاً تراجعاً نسبياً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.9412 دينار، والجنيه الاسترليني 5.6898 دينار، والدولار الكندي 3.6633 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2698 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3351 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3652 دينار، والدينار التونسي 1.5246 دينار، والدرهم المغربي 0.4571 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الثلاثاء 18 اكتوبر 2022: