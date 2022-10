النفط يرتفع مدعوماً بضعف الدولار ومشاكل العرض

صعدت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعومة بضعف الدولار ومشاكل العرض.

يأتي ذلك في حين، ألقى شبح انخفاض الطلب على الوقود من الصين بظلاله على المكاسب مع استمرارها في سياستها الصارمة للقضاء على جائحة كورونا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 82 سنتا، أي 0.9% إلى92.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 0643 بتوقيت جرينتش، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 86 سنتا، أي 1% إلى 86.32 دولار للبرميل، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ستة أقران رئيسيين من بينهم الجنيه الإسترليني، إلى أدنى مستوياته منذ السادس من أكتوبر.

من شأن ضعف الدولار أن يجعل النفط أقل تكلفة للمشترين الذين يحوزون عملات أخرى، مما يزيد من احتمال إقبالهم على الشراء.

وبالنسبة للمعروض، أظهر استطلاع أولي لوكالة “رويترز” أمس الاثنين، أنه من المتوقع أن ترتفع مخزونات النفط الخام الأميركية للأسبوع الثاني على التوالي، وتفيد التقديرات بأنها زادت 1.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر.

