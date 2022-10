أسعار الذهب تُواصل الارتفاع وسط تراجع الدولار

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها خلال تداولات اليوم الثلاثاء، حيث أدى تراجع الدولار إلى زيادة جاذبية السبائك للمشترين في الخارج، على الرغم من أن المخاطر الناجمة عن رفع الفدرالي الأميركي الوشيك لأسعار الفائدة قلصت المكاسب.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1653.31 دولار للأونصة بحلول الساعة 0709 بتوقيت جرينتش، لكن العقود الأميركية الآجلة للذهب انخفضت 0.3% إلى1658.50 دولار، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

ونزل مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى خلال نحو عشرة أيام بعد أن قفز سعر الجنية الإسترليني على أثر تخلي المملكة المتحدة عن خطة خفض الضرائب التي كانت قد هزت الأسواق العالمية.

وقال جيجار تريفيدي كبير المحللين لدى ريلاينس سيكيوريتيز، ومقرها مومباي، إن ارتفاع أسعار الذهب اليوم يُعزى بشكل رئيسي إلى ضعف العملة الأميركية.

وانخفض الذهب بنحو 10% حتى الآن هذا العام إذ أدى الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول التي لا تدر عائدا وارتفاع الدولار وعوائد السندات.

ومن المتوقع رفع سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي 75 نقطة أساس الشهر المقبل بعد أن أظهرت بيانات الأسبوع الماضي ارتفاع التضخم بقوة في سبتمبر.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة 0.4% إلى 18.75 دولار للأوقية والبلاتين 0.4% إلى 919.49 دولار والبلاديوم 1% ليصل إلى 2020.40 دولار.

