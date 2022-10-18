هيئة رعاية الموهوبين والمتفوقين في ضيافة معرض بنغازي الدولي للكتاب

بنغازي 18 أكتوبر 2022 (وال) _ زارت الهيئة الوطنية لرعاية الموهوبين والمتفوقين صباح اليوم الثلاثاء، معرض بنغازي الدولي الأول للكتاب 2022م، وذلك في جولة للاطلاع على فعاليات المعرض، و مقتنيات دور النشر المشاركة فيه.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية قالت مدير الإدارة العلمية بالهيئة سمية سالم بالخير: “انطباعنا على المعرض بعد الجولة التي قمنا بها إنه متنوع جداً، وهناك كتب اطلعنا عليها في جميع المجالات والتخصصات”.

وتابعت بالخير: “حرصنا على أن يكون هناك تفاعل بين الهيئة وفعاليات المعرض باعتبار أن نحن مؤسسة تعليم مسؤولين على الطلبة المتفوقين والموهوبين، الذين لهم دور فعال”.

وعن آلية استثمار الهيئة لهذا المعرض في مجالها، بينت: “نحن كهيئة نحرص على ربط الطلبة بدور النشر المتواجدة، حيث لاحظنا أن أكثر الكتب التي يمكن أن يستفيد منها طلبتنا هي دور النشر المصرية والليبية والسودانية، فجميعهم لهم دور في استفادة الطالب من الكتب العلمية التي تنشر فيها”. (وال _ بنغازي) ه ع

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