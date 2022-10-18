تابجيتس للطيران تنضم لفريق الدفاع عن ريبل ضد هيئة الأوراق المالية الأمريكية

قدّم شريك آخر لـ “الريبل” موجزاً لدعم الشركة ضد دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، حيث قررت شركة الطيران الخاصة TapJets الانضمام إلى القضية والشرح للجهة التنظيمية لماذا يجب عدم اعتبار XRP ورقة نقدية.

قدّمت شركة الطيران فائدة وقيمة عملة XRP من خلال استخدامها كعملة رقمية، حيث توضح الشركة في الموجز أنه نظراً لطبيعة أعمالها، فإن قبول الأموال الورقية فقط لشحنات شركات الطيران كان عائقاً أمام العمليات. في الوقت نفسه، ساعد استخدام XRP في تسريع المدفوعات، حيث لا يستطيع البنك التقليدي القيام بذلك، مثلاً يوم الجمعة.

عندما بدأت لجنة الأوراق المالية والبورصات تحقيقها في ما إذا كان XRP تمثل ورقة نقدية، أزالت البورصات العملة الرقمية من التداول، مما جعل من المستحيل على TapJets تحويلها إلى عملة ورقية. قبل رفع الدعوى القضائية، كانت حصة شركة الطيران من مدفوعات XRP تبلغ 48٪.

دعم شركاء الريبل

يعد موجز TapJets مشابهاً لـ شريك الريبل الفلبيني، I-Remit. وفقاً لوثائق الشركتين، تمثل XRP جزءاً كبيراً من أعمالهما، مما يساعد على تبسيط المدفوعات وتبسيط المعاملات إلى حد كبير.

الجدير بالذكر، أنه في الأسبوع الماضي، سمح أحد القضاة في هذه العملية لشركاء الريبل بتقديم ملاحظاتهم حول الموضوع، مما قد يكون له تأثير كبير على النتيجة النهائية.