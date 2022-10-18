الرقابة على الأغذية والأدوية درنة تعقد اجتماعاً مع رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية والمستشار القانوني

اجتمع مدير مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية درنة أشرف سلامة، مع رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية والمستشار القانوني بالمكتب “حسن المنفي”، وبحضور رئيس قسم الرقابة الداخلية بالمكتب “الوافي المنصوري”، ورئيس قسم الرقابة الدوائية بالمكتب احميدة تربح”، ورئيس وحدة الرقابة علي الأغذية والأدوية ببلدية أم الرزم التابعة لمكتب درنة” سعيد الكريمي”.

تناول الاجتماع مناقشة الحفاظ على الانضباط بمواعيد العمل للسادة الموظفين الإداريين والمفتشين بالمكتب وتكثيف الزيارات الميدانية التفتيشية على جميع الأنشطة الاقتصادية الغذائية والدوائية والمراكز الصحية الخاصة والعامة والمستشفيات والصيدليات البشرية والبيطرية والمؤسسات التعليمية، وكذلك للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة لدي المركز وللاشتراطات الصحية اللازمة وهذا من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة المواطن داخل مدينة درنة وضواحيها وبلدية أم الرزم وضواحيها .

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